سياسي / وزير الخارجية السوداني يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي

الخرطوم 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس التقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديرى محمد أحمد في بروكسل اليوم، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي موغريني . وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المشتركة، بما في ذلك أوجه التعاون الثنائي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. // انتهى // 13:33ت م 0075





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