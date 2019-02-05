السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يزور غداً محافظتي الكامل و خليص



جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , غداً جولاته على محافظات المنطقة ، بزيارة محافظتي الكامل وخليص .

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لقاءه عدداً من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات ، كما يدشّن سموه عدداً من المشاريع والمبادرات , ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والمواطنين , ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين .

كما يقف سموه خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص ميدانياً على عدد من المشاريع , ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها ، كما يستعرض المتعثرة منها ، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها .

ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة ، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات ، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.

// انتهى //

13:25ت م

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جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسيواصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , غداً جولاته على محافظات المنطقة ، بزيارة محافظتي الكامل وخليص .ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لقاءه عدداً من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات ، كما يدشّن سموه عدداً من المشاريع والمبادرات , ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والمواطنين , ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين .كما يقف سموه خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص ميدانياً على عدد من المشاريع , ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها ، كما يستعرض المتعثرة منها ، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها .ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة ، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات ، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.// انتهى //13:25ت م0073

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