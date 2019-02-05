السعودية اليوم / تأهل ثلاثة طلاب من تعليم بيشة لنهائي مسابقة الأمير نايف



أبهـا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

تأهل ثلاثة طلاب إلى المرحلة النهائية على مستوى المملكة في تصفيات مسابقة الأمير نايف للسنة النبوية وحفظ الحديث الشريف للعام الدراسي 1439 – 1440هـ.

وبارك مدير تعليم بيشة نايف الهاجري, للطلاب ما حققوه من مستوى ،مشيداً بجهود المشرفين المتابعين والمعلمين وقادة المدارس.

يذكر أن الطالب حاتم بن علي محروس من ابتدائية العلاية بمكتب تعليم بلقرن حقق المركز الأول على مستوى عسير في الفرع الأول لحفظ 100 حديث، ومحمد بن رافع أسامة من متوسطة أبي ذر الغفاري بمكتب تعليم بلقرن المركز الأول في الفرع الثاني لحفظ 250 حديثاً، ومحمد بن معجب الشهراني من متوسطة وثانوية أبي أيوب الأنصاري بمكتب تعليم خيبر الجنوب المركز الثالث في الفرع الثالث لحفظ 500 حديث.

// انتهى //

13:12ت م

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أبهـا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستأهل ثلاثة طلاب إلى المرحلة النهائية على مستوى المملكة في تصفيات مسابقة الأمير نايف للسنة النبوية وحفظ الحديث الشريف للعام الدراسي 1439 – 1440هـ.وبارك مدير تعليم بيشة نايف الهاجري, للطلاب ما حققوه من مستوى ،مشيداً بجهود المشرفين المتابعين والمعلمين وقادة المدارس.يذكر أن الطالب حاتم بن علي محروس من ابتدائية العلاية بمكتب تعليم بلقرن حقق المركز الأول على مستوى عسير في الفرع الأول لحفظ 100 حديث، ومحمد بن رافع أسامة من متوسطة أبي ذر الغفاري بمكتب تعليم بلقرن المركز الأول في الفرع الثاني لحفظ 250 حديثاً، ومحمد بن معجب الشهراني من متوسطة وثانوية أبي أيوب الأنصاري بمكتب تعليم خيبر الجنوب المركز الثالث في الفرع الثالث لحفظ 500 حديث.// انتهى //13:12ت م0071

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