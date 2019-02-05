شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أبرز المشروعات التنموية بالخفجي غداً والان نبدء بالتفاصيل

يجري أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بزيارة لبلدية محافظة الخفجي غداً يكشف خلالها عن أبرز المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن ميزانية العام المالي الجديد في محافظة الخفجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أن أمين الشرقية سيقوم بزيارة لبلدية محافظة الخفجي، للاطلاع على سير المشروعات التي يتم تنفيذها، وكذلك على الخدمات المقدمة للمستفيدين، فيما سيقوم بالالتقاء بالمجلس البلدي في محافظة الخفجي، وكذلك الالتقاء بالمواطنين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات البلدية المقدمة لهم.

وأشار الى أن أمين الشرقية سيقوم بجولة ميدانية على المشاريع التي تنفذها البلدية، فيما سيكشف عن أبرز المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن ميزانية العام المالي الجديد في محافظة الخفجي، والتي تأتي ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، والتي تأتي أيضا ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

ولفت الصفيان إلى أهمية الزيارة والتي تأتي من حرص أمين الشرقية على تفقد سير العمل في جميع البلديات والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم عن قرب، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك تفقد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها.

وأضاف أن الزيارة تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.