شكرا لقرائتكم ارتفاع نسبة رضا المسافرين بمطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر يناير الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وشارك في الإحصائية، أكثر من (600) ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر يناير حيث وصلت إلى 73 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي والتي بلغت فيه النسبة 72٪.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 73% وهي ذات النسبة للشهر الماضي، بينما انخفضت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى 59 % مقارنة بالشهر الماضي التي كانت % 61، في حين جاءت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مرتفعة بـ 76 % ، فيما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 77 % وهي ذات النسبة للشهر الماضي .

تجدر الإشارة إلى قيام الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني، بإصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

كما تعمل فرق من الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

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