الصحة تبين عوامل الخطورة لمرض السرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت "الصحة" أن السرطان مرض يحدث بسبب وجود خلايا سريعة التكاثر والإنتشار بشكل عشوائي في أعضاء جسم مختلفة.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للسرطان أن من أشهر عوامل الخطورة في المرض ومن أبرزها التعرض الطويل لأشعة الشمس بدون وقاية، والتدخين، وتقدم العمر، والسمنة وقلة النشاط البيني، بالإضافة إلى العامل الوراثي، والتعرض المفرط للإشعاع والمواد الكيميائية المسرطنة.

وتأتي هذه الخطوات تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية ٢٠٣٠م.