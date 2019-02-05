: كشفت تحقيقات النيابة العسكرية المصرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال السيسي”، عن تأسيس رائد شرطة سابق يدعى محمد السيد الباكوتشي، خلية إرهابية ضمت إلى جانبه 5 ضباط شرطة سابقين ومدنيين اثنين، للتخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الداخلية، قبل أن يلقى مصرعه في حادث سير.- وفقا لموقع مصراوي- . أطلق لحيته خلال الخدمة أوضحت التحقيقات، أن “الباكوتشي”، كان يعمل بقطاع الأمن المركزي قبل أن ينتقل لمديرية أمن الشرقية منذ عام 2007، وكان متشدد دينيًا، وأطلق لحيته خلال الخدمة، ودعا عددا من الضباط إلى إطلاقها، فضلًا عن انضمامه إلى ائتلاف “أنا ضابط شرطة ملتحي”، الذي تأسس بعد ثورة يناير بمشاركة عدد من ضباط وأمناء الشرطة، لمطالبة وزارة الداخلية بالتصريح لهم بإطلاق اللحى، وعمل في مديرية أمن الشرقية، وأحيل للاحتياط. أعضاء الخلية أشارت التحريات إلى أن خلية “الباكوتشي” ضمت 5 ضباط سابقين، وهم كريم محمد حمدي (محبوس)، خيرت سامي عبد المجيد (هارب)، محمد جمال عبد الرحيم (هارب)، إسلام وثام أحمد (هارب)، وحنفي جمال محمود(هارب)، واثنين مدنيين هما علي إبراهيم حسن محمد- دكتور أسنان (محبوس)، عصام محمد العناني- محفظ قرآن (محبوس). توفى “الباكوتشي” في حادث سير توفى “الباكوتشي” في حادث سير بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوي..، وشيعت جنازته في 8 إبريل من عام 2014 من مسقط رأسه بقرية طوخ التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.



كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحالة المتهمين لـ”المفتي”.. من هو الضابط المصري الذي أسس خلية لمحاولة اغتيال “السيسي”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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