: دهست سيارة مسرعة شخصين؛ يقفان على جانب الطريق في أحد شوارع بريدة، بعد أن اقتحمت جانب الطريق بسرعة عالية، كما صدمت سيارات أخرى كانت متوقفة هناك. وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة بتاريخ 1 فبراير الجاري في أحد المحلات في الشارع، ثلاثة أشخاص، وهم شاب يحمل أكياساً بلاستيكية ويتفاوض مع سائق سيارة “ليموزين”، وصبيان كانا متوقفين كذلك ويتحدثان مع قائد مركبة متوقفة في منتصف الطريق. وفجأة هاجمتهم سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، فدهست اثنين من الثلاثة بطريقة مروعة، وقذفت بأحدهما لأعلى في الهواء وألقت به بعيدا فسقط على سيارة متوقفة..، بينما نجا الصبي الثالث، حيث سقط على الأرض ثم ركض بعيداً.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مروّع لسيارة مسرعة تدهس شخصين وتقذف أحدهما لأعلى في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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