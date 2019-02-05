صورة نادرة للملك سلمان وهو بعمر 3 سنوات برفقة والده الملك المؤسس

: نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة نادرة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله-، وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان عمره 3 سنوات. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1357 هـ (1938 م)، الملك عبدالعزيز وهو يلقي كلمة في حفل استقبال وفود الحجاج بمكة المكرمة..، ويجلس بجواره الملك سلمان –حفظه الله-.



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