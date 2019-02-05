وظائف للجنسين ببلدية محافظة سميراء

: أعلنت بلدية محافظة سميراء بمنطقة حائل، توفر وظائف شاغرة للجنسين على لائحة المستخدمين وبند الأجور، للعمل بالمسميات التالية (عامل تجهيز الموتى، ومغسّل موتى، ومغسّلة موتى، وحفار قبور)، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف: 1- عامل تجهيز الموتى (وظيفة واحدة). 2- مغسّل موتى (وظيفتان). 3- مغسّلة موتى (وظيفتان). 4- حفار قبور (وظيفتان). الشروط والتفاصيل: عبر هذا الرابط (اضغط هنا). ملاحظة: – لن ينظر إلى طلبات التقديم بعد التاريخ الموضح أدناه. موعد التقديم: – التقديم يبدأ بتاريخ 1440/06/12هـ وينتهي بتاريخ 1440/06/16هـ (من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً). طريقة التقديم: – الحضور لمقر بلدية محافظة سميراء خلال الفترة المحددة أعلاه والتقدم بطلبه بملف يحتوي على الشهادات والخبرات المطلوبة وصورة من الهوية الوطنية إلى بلدية محافظة سميراء – إدارة الموارد البشرية.



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