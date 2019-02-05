سعر وشروط تجديد الإقامة في السعودية 2019/1439

تجديد الإقامة في السعودية 1439 – أعلن موقع “الجوازات” في المملكة العربية السعودية عن جميع اسعار وشروط تجديد الإقامة في السعودية 2019 لجميع المقيمين وايضا الوافدين، ويختلف سعر تجديد الاقامة في المملكة العربية السعودية من فرد الى اخر حسب مجموعة من العوامل التي تدخل في تحديد أسعار تجديد الإقامة للوافدين والمقيمين في السعودية 1439 وايضا هناك بعض الفئات التي تعفى من آداء الرسوم الاجبارية للاقامة.

وقامت وزارة العمل السعودية بعمل مجموعة من التعديلات على قانون تجديد الإقامة في السعودية 1439، وكانت اولى التعديلات تقليص مدة التأشيرة المعطاة من طرف “إدارة الجوازات” من 6 سنوات الى 4 سنوات، وتفرض المملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات المختلفة على جميع الوافدين والمقيمين ان لم يتم تجديد الاقامة 2019 في السعودية.

وتقدم “ادارة الجوازات” على مجموعة من التغييرات من فترة الى اخرى حول عملية تجديد الاقامة في السعودية 2019، حيث يجب على الجميع البحث عن احدث المستجدات حتى لا تقوم وزارة العدل السعودية باصدار عقوبة في حقك.

تجديد الإقامة للمغتربين 2019 في المملكة العربية السعودية

ينقسم المغتربين الى قسمان : الصنف الاول هو عمالة الشركات اما الصنف الثاني فهو مؤسسات الاغتراب وقد تم تحديد سعر القيام بتجديد الاقامة للصنفين في حدود 650 ريال سعودي بالنسبة للغير المرافقين و 1000 ريال سعودي السعر الخاص بتغيير المهنة.

وقد نشرت “ادارة الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض القرارات التي تفيد بزيادة الاسعار الخاصة بتجديد الاقامة للعمالة الذين يعملون في القطاع الخاص ووضعت بعض الشروط الاضافية لجميع الوافدين الراغبين في تجديد الاقامة في السعودية 2019.

اسعار تجديد الاقامة في المملكة العربية السعودية 2019