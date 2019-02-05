، شاهد.. فتاة أُصيبت بـ"داء بهجت" حاولت الانتحار.. فتغلبت على المرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - "خالد العقيلي" حقق أمنيتها بتبني إصدار كتابها

بادر برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه القناة السعودية، بتحقيق أمنية فتاة سعودية بعد حديثها عن معاناتها مع داء بهجت؛ إذ أعلن الزميل العقيلي تكفُّل البرنامج بشكل كامل بإصدار كتابها عن قصتها مع المرض.

وكانت الفتاة أبرار السبر قد تحدثت عن بداية معاناتها مع المرض قبل ١٦ سنة، وقد رافقها آنذاك معاناة نفسية من المرض، وكيف تغلبت على المرض بوقوف أفراد أسرتها والأطباء وصديقاتها معها.

وأوضحت السبر أنها اتجهت بعد ذلك للتوعية عن المرض عبر فتح حساب في تويتر لهذا الأمر.

وقالت في نهاية حديثها إنها تتمنى أن تساعدها وزارة الصحة في نشر الوعي عن المرض، إضافة إلى أنها تبحث عمن يتبنى إصدار كتابها الذي تضع اللمسات الأخيرة عليه حاليًا.

مقدم البرنامج خالد العقيلي وعد بربط الفتاة مع المسؤولين في وزارة الصحة، وأعلن تكفُّل البرنامج بإصدار الكتاب بشكل كامل.