، "التعليم" تتسبب بخطأ تقني يطوي قيد معلمة بتبوك ويوقف راتبها شهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشهراني": مخاطبة الموارد بالوزارة للمعالجة واستعادة مستحقاتها

تسبب خطأ تقني قام به موظف في وزارة التعليم بطي قيد معلمة بتبوك من الموارد البشرية وبنظام فارس وحرمانها من راتبها للشهر الثاني على التوالي، ولم يشفع للمعلمة التي تعمل منذ عام 1426هـ الخطابات التي أرسلت للوزارة لحل الخطأ التي تسببت به؛ إذ إن الأمر لا يزال عالقاً حتى اللحظة.

وقال زوج المعلمة حسن حمد الشهراني لـ"الخليج 365": تم تعيين زوجتي المعلمة هيا مساعد البيشي بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٢٦ والتي تعمل في منطقه تبوك لمدة ١٤ سنة وتتفاجأ بأنه تم طي قيدها من الموارد البشرية (نظام فارس) في 1/ 3/ 1440هـ وبدون إشعار، وهي التي اكتشفت ذلك وتم إبلاغ إدارة التعليم وتم رفع خطاب من قبل إدارة تعليم تبوك لوزارة التعليم وذكروا لي بأنه عن طريق الخطأ.

وأضاف: تم إلغاء تعيينها في خمس محاولات وآخر إلغاء قرار التعيين كان يوم الجمعة، فهل يعقل طي قيد معلمة على رأس العمل يوم الجمعة وتذكر الإدارة بأنه عن طريق الخطأ. وحتى اليوم لم يتم أي إجراء حيال هذه المشكلة التي تسببت بإيقاف راتبها منذ شهرين.

من جهته قال المتحدث الإعلامي لتعليم تبوك علي بن حامد القرني لـ"الخليج 365"، إن موضوع الزميلة المعلمة محل اهتمام ومتابعة شخصية من المدير العام للتعليم بعد اكتشاف خطأ تقني في بيانات المعلمة على نظام فارس، وتم مخاطبة الموارد البشرية في الوزارة لمعالجة ذلك بشكل عاجل واستعادة مستحقات المعلمة كاملة وتصحيح بياناتها كما كانت".