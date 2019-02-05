، "سطام بن خالد" يفتتح المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم ،

محمد بن مسعود - الدمام - حجم تجارة المفروشات والأثاث بالمملكة سيبلغ 12 مليار دولار بحلول 2022

انطلقت يوم أمس الدورة العاشرة من «المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم (DECO FAIR)»، في مدينة الرياض، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية كريمة وافتتاح الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود ومن المتوقّع أن يستقطب المعرض حضورًا لافتًا ومشاركة واسعة استكمالاً للزخم الكبير الذي شهدته الدورات السابقة وكونه يُقام للمرة الأولى في الرياض.

وقد أعربت مديرة المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم (DECO FAIR)، "شيرين كركدان" عن أملها في ترجمة الخبرات والأفكار المطروحة لهذا العام من خلال إقامة فروع لهذه الشركات في المملكة، في ظل توفر الأيدي العاملة وموقع المملكة المتميز وإمكانية الحصول على المواد الخام بتكلفة تنافسية.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض لأول مرة فعاليات المعرض السعودي الدولي للأثاث والتصميم في نسخته العاشرة، بعد أن عقد لتسعة أعوام متتالية بمدينة جدة، حيث يحظى المعرض باهتمام عالمي وإقليمي ووطني من قِبل العديد من مصنعي الأثاث والمفروشات والشركات العالمية السعودية.

وسيُقام المعرض في نسخته العاشرة للمرة الأولى بالعاصمة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2019م بمشاركة 10 دول وأكثر من 125 علامة تجارية من أكبر العلامات التجارية على مستوى العالم.

ويُشكل المعرض منصة تجارية فعّالة للتعاون والتواصل التجاري وتبادل الخبرات والذي يأتي في إطار دعم تطلعات السوق السعودي واتساقًا مع رؤية المملكة 2030.

وتشير الدراسات إلى أن السوق السعودي سيشهد منافسة عالية لزيادة عدد وحدات الإسكان المطروحة والتي بدورها ستزيد الطلب على شراء الأثاث والديكور والإضاءة ومستلزماتها.

كما أنه من المتوقع أن تستحوذ المملكة على حجم 12 % من إجمالي تجارة الأثاث للسوق الشرق أوسطي، والذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020م.

ويزخر المعرض بمشاركة دولية من دول عدة منها، البرتغال، وإيطاليا، والهند، وبولندا، وسلوفانيا، وغانا، وهونغ كونغ، والصين، والأردن، والبحرين إضافة إلى الشركات السعودية.