محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية أنهت إدارة مستشفى محافظة الموية، واحدة من مراحل مشروع تطوير بيئة العمل بالمستشفى، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل مريحة وجاذبة وتجميل أقسام المستشفى لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين. وتضمنت المرحلة التي جاءت بدعم من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، تحسين المنظر العام وتطوير مستوى الخدمة في مدخل المستشفى والممرات الرئيسة. وأنهى المستشفى تغيير مدخل المستشفى بشكل كامل، تضمن تحسين المدخل وتصميمه بشكل مميز وتطوير مكاتب الاستقبال. ويأتي ذلك ضِمن جهود وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالطائف ومستشفى محافظة الموية العام لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية. شاهد.. مستشفى محافظة الموية يطوّر مدخله الرئيس ويحسن بيئة العمل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05 أنهت إدارة مستشفى محافظة الموية، واحدة من مراحل مشروع تطوير بيئة العمل بالمستشفى، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل مريحة وجاذبة وتجميل أقسام المستشفى لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين. وتضمنت المرحلة التي جاءت بدعم من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، تحسين المنظر العام وتطوير مستوى الخدمة في مدخل المستشفى والممرات الرئيسة. وأنهى المستشفى تغيير مدخل المستشفى بشكل كامل، تضمن تحسين المدخل وتصميمه بشكل مميز وتطوير مكاتب الاستقبال. ويأتي ذلك ضِمن جهود وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالطائف ومستشفى محافظة الموية العام لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية. 05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440 12:03 AM بهدف تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية بهدف تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية أنهت إدارة مستشفى محافظة الموية، واحدة من مراحل مشروع تطوير بيئة العمل بالمستشفى، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل مريحة وجاذبة وتجميل أقسام المستشفى لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين. وتضمنت المرحلة التي جاءت بدعم من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، تحسين المنظر العام وتطوير مستوى الخدمة في مدخل المستشفى والممرات الرئيسة. وأنهى المستشفى تغيير مدخل المستشفى بشكل كامل، تضمن تحسين المدخل وتصميمه بشكل مميز وتطوير مكاتب الاستقبال. ويأتي ذلك ضِمن جهود وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالطائف ومستشفى محافظة الموية العام لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية. ، شاهد.. مستشفى محافظة الموية يطوّر مدخله الرئيس ويحسن بيئة العمل ،

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