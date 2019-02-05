، اجتز ماراثون الرياض بمساعدة Apple Watch وتطبيقات App Store ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع حلول شهر فبراير يبدأ المشاركون بماراثون الرياض بتحضيراتهم للمشاركة في هذا الحدث الضخم. حيث تحتاج المشاركة بفاعلية كهذه إلى الكثير من التدريبات المسبقة للاستعداد جسدياً ومعنوياً للسباق الضخم. ونظراً لجدول الأعمال المزدحم لدى الجميع تشكل التطبيقات الذكية التي يمكننا تحميلها من App Store واستخدام الأجهزة التي يمكن ارتداؤها مثل Apple Watch طريقة فعالة وممتعة تساعدنا للتحضير للماراثون بطريقة فعالة ومريحة تناسب احتياجات حياتنا المختلفة.

وهنا ندرج لكم قائمة من أهم التطبيقات الذكية والخصائص الموجودة في Apple Watch التي تساعدكم على اجتياز ماراثون الرياض.

تطبيقات اللياقة

App التمارين على Apple Watch:

يمكنك التدرب على الماراثون بمساعدة Apple Watch من خلال الاستفادة من مجموعة التمارين المتاحة على ساعتك مثل: التمارين الخارجية، الجري، تمارين المراحل عالية الشدة، اليوغا والسباحة في المسبح. حيث تتيح لك الساعة مراقبة معدل نبضات القلب لتنظم سرعة الجري لديك وقياس معدل السعرات الحرارية التي قمت بحرقها والمسافة التي قطعتها.

تطبيق Nike+ Club Run

انه التطبيق الأمثل للتحضير للماراثون، حيث يساعد التطبيق محبي الركض التمتع بمميزات جديدة منها تمارين الركض بتعليمات صوتية التي تقدم تدريباً وتحفيزاً على أعلى مستوى من مدربي ورياضي Nike الخبراء، أمثال كريس بينيت، والحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد مو فرح والممثل الكوميدي كيفن هارت. وبإمكانك التدرب بصحبة قائمة الأغاني المفضلة لديك، والحصول على دعم أصدقائك التي تجعل الركض أكثر متعة وتسمح للأصدقاء بإرسال تشجيع صوتي يحفزك أثناء الركض

تطبيق Wake Out

يهدف هذا التطبيق إلى إيقاظ المستخدمين وتحميسهم لبداية يوم جديد من خلال تمارين رياضية بسيطة، كتلويح يديك بالهواء وتمارين المعدة. هذه البداية النشيطة ستضمن لك يوم مفعم بالحيوية بعيداً عن النعاس.

تطبيقات التأمل:

تطبيق Calm:

في ضوء متاعب الحياة يحتاج العديد منا إلى لحظات من الاسترخاء والتأمل ويأتي تطبيق Calm لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء، و ذلك من خلال ضمه لمجموعة من الأصوات الطبيعية المهدئة، مثل صوت المطر، الأشحار، العصافير.

تطبيق Sleep Orbit

يعتبر النوم من أساسيات الحياة الصحية ويجب علينا المحافظة على فترات نوم منتظمة وصحية لتساعدنا بممارسة أمو حياتنا الطبيعية. ويأتي تطبيق Sleep Orbit ليساعد المستخدم على النوم بشكل أفضل. حيث ستجد العشرات من المقاطع الصوتية المختلفة والمقسمة إلى 17 فئة تتراوح مابين أصوات الحيوانات وصوت المطر، وعلى رأسها عبارات قصيرة لتعزيز قدراتك على الحلم بشكل سلس أثناء النوم.

من ناحية صحية

قم بقياس معدل نبضات القلب:

يتميز نظام watchOS 5 بتحسينات في app معدل نبض القلب، حيث يقدم معلومات أكثر تفصيلاً حول معدل نبضات القلب، فسواء كنت مبتدىء في التحدي أو كنت رياضياً محترفاً، فمن المهم قياس نبض القلب أثناء الراحة والمشي. فستتمكن من الحصول على معدل نبضات القلب أثناء الراحة والتعافي والتعرف على سرعة نزول معدل نبضات القلب بعد التمرين فهذا يعد دليل واضح عى مدى لياقتك الرياضية.

للتحفيز

المحفز الخاص بك:

مع Apple Watch Series 4 أصبح App التمارين أكثر ذكاءً من خلال التنبيهات الشخصية التي يرسلها للمستخدم للمساعدة على تحقيق الهدف الشخصي اليومي. فمن الممكن أن تحصل على تنبيه يحفزك للحركة بشكل أكبر للوصول للهدف أو تحصل على إشعار مميز لتعدي الهدف المطلوب.

تحفيز من حولك:

لأنه من المهم مشاركة العادات الصحية مه من تحب، بإمكانك مشاركة حلقات النشاط الخاصة بك مع أهلك وأصدقائك لتحفزهم على الحركة أيضاً. خلال عطلة نهاية الأسبوع حينما لا تشعر بالرغبة على التدرب بإمكانك الحصول على بعض التحفيز من أصدقائك من خلال التنبيهات التي تصلك على ساعتك.

استمتع بوقتك

موسيقتي المفضلة:

إذا كنت تركض في أي من الحدائق أو كنت تتدرب في النادي، بإمكانك الاستماع الى قائمة أغانيك المفضلة من خلال Apple Watch. ما عليك الا استخدام الـ AirPods الخاصة بك لتحصل على تجربة رياضية مميزة وممتعة بالوقت ذاته.

حظاً موفقاً بالماراثون.