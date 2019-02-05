، شاهد.. حشرة الجدجد حاضرة في ملعب الشرائع ،

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تسببت حشرة الجدجد في إرباك متابعي مباراة الاتحاد والوحدة في ملعب الشرائع؛ وذلك لكثرتها؛ ما تسبب بالإزعاج، وعدم استمتاع مشاهدي المباراة بأجوائها.
وخص عدد من الموجودين في الملعب "الخليج 365" بصور لانتشارها الكثيف، خاصة في القسم النسائي الذي شهد حالات خوف وهلع بين الحاضرات.
ومن جانبهم، ناشد عدد ممن حضروا اللقاء الجهات ذات العلاقة الاستعداد المبكر، ومكافحة انتشار هذه الحشرة بهذا الشكل الكثيف؛ لما تسببه من إزعاج.
يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع شهدت مساء اليوم مباراة بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتغلب الاتحاد على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة عشرة.
شاهد.. حشرة الجدجد حاضرة في ملعب الشرائعأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-04
تسببت حشرة الجدجد في إرباك متابعي مباراة الاتحاد والوحدة في ملعب الشرائع؛ وذلك لكثرتها؛ ما تسبب بالإزعاج، وعدم استمتاع مشاهدي المباراة بأجوائها.
وخص عدد من الموجودين في الملعب "الخليج 365" بصور لانتشارها الكثيف، خاصة في القسم النسائي الذي شهد حالات خوف وهلع بين الحاضرات.
ومن جانبهم، ناشد عدد ممن حضروا اللقاء الجهات ذات العلاقة الاستعداد المبكر، ومكافحة انتشار هذه الحشرة بهذا الشكل الكثيف؛ لما تسببه من إزعاج.
يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع شهدت مساء اليوم مباراة بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتغلب الاتحاد على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة عشرة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
11:47 PM
وسط مناشدات للاستعداد المبكر ومكافحة انتشارها
تسببت حشرة الجدجد في إرباك متابعي مباراة الاتحاد والوحدة في ملعب الشرائع؛ وذلك لكثرتها؛ ما تسبب بالإزعاج، وعدم استمتاع مشاهدي المباراة بأجوائها.
وخص عدد من الموجودين في الملعب "الخليج 365" بصور لانتشارها الكثيف، خاصة في القسم النسائي الذي شهد حالات خوف وهلع بين الحاضرات.
ومن جانبهم، ناشد عدد ممن حضروا اللقاء الجهات ذات العلاقة الاستعداد المبكر، ومكافحة انتشار هذه الحشرة بهذا الشكل الكثيف؛ لما تسببه من إزعاج.
يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع شهدت مساء اليوم مباراة بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتغلب الاتحاد على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة عشرة.
، شاهد.. حشرة الجدجد حاضرة في ملعب الشرائع ،
المصدر : الخليج 365
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