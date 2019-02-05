، إخلاء طفل "خميس مشيط" المعنَّف لمستشفى "الحرس" بالرياض ،

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أخلت الجهات المختصة في منطقة عسير أمس الاثنين الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو بشع بعد تعرُّضه للتعنيف، وذلك من المستشفى العسكري الذي نُقل إليه قبل نحو شهرين إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وكشف والد الطفل عن أن المحكمة الجزئية حددت موعدًا لأولى الجلسات للنظر بالقضية في الشهر المقبل.
وكان والد الطفل قد روى تفاصيل الحادثة لـ"الخليج 365" مبينًا أنه مضى عليها قرابة الشهرين، وأن الجهات المعنية، بما فيها حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، باشرتها في حينها، موضحًا أن المتهم (زوج طليقته) موقوف رهن التحقيق، ومؤكدًا أن ما تعرَّض له طفله يعد "جريمة".. وأن النيابة العامة بمنطقة عسير تولت التحقيق في القضية.
إخلاء طفل "خميس مشيط" المعنَّف لمستشفى "الحرس" بالرياضقاسم الخبراني الخليج 365 2019-02-04
أخلت الجهات المختصة في منطقة عسير أمس الاثنين الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو بشع بعد تعرُّضه للتعنيف، وذلك من المستشفى العسكري الذي نُقل إليه قبل نحو شهرين إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وكشف والد الطفل عن أن المحكمة الجزئية حددت موعدًا لأولى الجلسات للنظر بالقضية في الشهر المقبل.
وكان والد الطفل قد روى تفاصيل الحادثة لـ"الخليج 365" مبينًا أنه مضى عليها قرابة الشهرين، وأن الجهات المعنية، بما فيها حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، باشرتها في حينها، موضحًا أن المتهم (زوج طليقته) موقوف رهن التحقيق، ومؤكدًا أن ما تعرَّض له طفله يعد "جريمة".. وأن النيابة العامة بمنطقة عسير تولت التحقيق في القضية.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
11:45 PM
المحكمة تحدد موعدًا للنظر في القضية الشهر المقبل
أخلت الجهات المختصة في منطقة عسير أمس الاثنين الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو بشع بعد تعرُّضه للتعنيف، وذلك من المستشفى العسكري الذي نُقل إليه قبل نحو شهرين إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وكشف والد الطفل عن أن المحكمة الجزئية حددت موعدًا لأولى الجلسات للنظر بالقضية في الشهر المقبل.
وكان والد الطفل قد روى تفاصيل الحادثة لـ"الخليج 365" مبينًا أنه مضى عليها قرابة الشهرين، وأن الجهات المعنية، بما فيها حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، باشرتها في حينها، موضحًا أن المتهم (زوج طليقته) موقوف رهن التحقيق، ومؤكدًا أن ما تعرَّض له طفله يعد "جريمة".. وأن النيابة العامة بمنطقة عسير تولت التحقيق في القضية.
، إخلاء طفل "خميس مشيط" المعنَّف لمستشفى "الحرس" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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