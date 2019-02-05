، أمير الحدود الشمالية يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة إقامة ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية"

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً، بمناسبة إقامة ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية" في المنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب بالشيخ السند ومرافقيه، وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الرئاسة في المنطقة، وما تقدمه من برامج توعوية وإرشادية لجميع فئات المجتمع وما يقوم به منسوبوها من جهود ومبادرات.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اهتماماً وعناية، مؤكداً أن ذلك الاهتمام ينطلق من أساس هذه الدولة -رعاها الله- التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكها بالوسطية والاعتدال وتطبيق الشريعة في كل الجوانب.

وأثنى أمير منطقة الحدود الشمالية على الجهود المباركة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء رسالته السامية في خدمة المجتمع، مبرزاً الدور المهم لملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية" لتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية والمساهمة في تحصين أفراد المجتمع من الانحرافات الفكرية وتعزيز المسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن، متمنياً التوفيق للمشاركين في الملتقى.

من جانبه، أعرب الشيخ السند عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء أمير منطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بمشيئة الله على مواصلة عملها وتطويره، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.