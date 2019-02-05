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تحقق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف في ملابسات قضية قتل، ذهب ضحيتها شابٌّ من الجنسية السودانية بعد أن تلقى طعنة من آلة حادة، سددها له أحد أبناء جلدته لخلاف لحظي وقع بينهم.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إنه وفق المعلومات الأولية فقد وقعت الجريمة نتيجة خلاف ومشادة كلامية، وقعت بين الاثنين في جلسة داخل أحد الأحياء السكنية، انتهت بطعنة غائرة، أودت بحياة أحدهما. وقد سلم المتهم نفسه لقسم الشرطة بعد الحادثة، التي بدورها تحفظت عليه، وفتحت تحقيقًا جنائيًّا لكشف ملابسات القضية.
عفيف.. مقتل "شاب سوداني" بطعنة إثر خلاف مع أحد أبناء جلدتهفهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-04
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف في ملابسات قضية قتل، ذهب ضحيتها شابٌّ من الجنسية السودانية بعد أن تلقى طعنة من آلة حادة، سددها له أحد أبناء جلدته لخلاف لحظي وقع بينهم.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إنه وفق المعلومات الأولية فقد وقعت الجريمة نتيجة خلاف ومشادة كلامية، وقعت بين الاثنين في جلسة داخل أحد الأحياء السكنية، انتهت بطعنة غائرة، أودت بحياة أحدهما. وقد سلم المتهم نفسه لقسم الشرطة بعد الحادثة، التي بدورها تحفظت عليه، وفتحت تحقيقًا جنائيًّا لكشف ملابسات القضية.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
11:36 PM
بآلة حادة.. والشرطة تحفظت على المتهم وفتحت تحقيقًا حول الحادثة
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف في ملابسات قضية قتل، ذهب ضحيتها شابٌّ من الجنسية السودانية بعد أن تلقى طعنة من آلة حادة، سددها له أحد أبناء جلدته لخلاف لحظي وقع بينهم.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إنه وفق المعلومات الأولية فقد وقعت الجريمة نتيجة خلاف ومشادة كلامية، وقعت بين الاثنين في جلسة داخل أحد الأحياء السكنية، انتهت بطعنة غائرة، أودت بحياة أحدهما. وقد سلم المتهم نفسه لقسم الشرطة بعد الحادثة، التي بدورها تحفظت عليه، وفتحت تحقيقًا جنائيًّا لكشف ملابسات القضية.
، عفيف.. مقتل "شاب سوداني" بطعنة إثر خلاف مع أحد أبناء جلدته ،
المصدر : الخليج 365
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