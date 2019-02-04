السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يتفقد مدني العلا



المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم, إدارة الدفاع المدني بمحافظة العلا يرافقه مدير إدارة الشئون الفنية العقيد خالد بن مبارك الجهني, ومدير قسم التحقيق العقيد محمد بن زايد البلوي.

ووقف اللواء الحربي على سير الأعمال الميدانية بالمركز والاستعدادات والبرامج التدريبية المنفذة , كما تفقد أعمال الترميم التي تقام بمبنى الإدارة, بالإضافة لزيارة مقر فعاليات برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا الشتوي ( منتجع عشار )، واطلع على سير الأعمال المقامة بالمنتجع والبرامج التي ستنفذ فيه .

وحث مدير الدفاع المدني بالمنطقة, الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطن والمقيم.

// انتهى //

00:18ت م

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المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم, إدارة الدفاع المدني بمحافظة العلا يرافقه مدير إدارة الشئون الفنية العقيد خالد بن مبارك الجهني, ومدير قسم التحقيق العقيد محمد بن زايد البلوي.ووقف اللواء الحربي على سير الأعمال الميدانية بالمركز والاستعدادات والبرامج التدريبية المنفذة , كما تفقد أعمال الترميم التي تقام بمبنى الإدارة, بالإضافة لزيارة مقر فعاليات برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا الشتوي ( منتجع عشار )، واطلع على سير الأعمال المقامة بالمنتجع والبرامج التي ستنفذ فيه .وحث مدير الدفاع المدني بالمنطقة, الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطن والمقيم.// انتهى //00:18ت م0291

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