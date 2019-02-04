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سعر الدينار البحريني بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 4 فبراير 2019

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الخليج 365- يكشف التقرير التالي عن أخر تطورات سعر الريال السعودي أمام عملات دول ، والذي يهم الكثير من المواطنين بالمملكة، ويشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار منذ فترة طويلة لقوة العملة الوطنية على المستوي الدولي.

سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:
درهم اماراتي    1.0209
دينار بحريني    9.9469
دينار كويتي    12.3660
ريال عماني    9.7402
ريال قطري    1.0299

سعر الدينار البحريني بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 4 فبراير 2019

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