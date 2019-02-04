شكرا لقرائتكم فيديو متداول.. سيارة بسرعة جنونية تدهس شخصين في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - بريدة

أظهر مقطع فيديو حادثة دهس مروعة وقعت في بريدة لشخصين؛ وذلك بسبب سرعة جنونية لسيارة أطاحت بأحدهما إلى الأعلى.

وبحسب الفيديو، كان يقف 3 أشخاص على جانبي الطريق، وفجأة داهمتهم السيارة المسرعة مما تسبب في اصطدامها بأحد الأشخاص وأطاحت به في الهواء وأصابت آخر، بينما نجا شخص ثالث كان بجوارهم.

وطالب مواطنون ومقيمون بسرعة ضبط الفاعل الذي كان يسير بسرعة جنونية في شوارع بريدة معرضًا حياة الآخرين إلى الخطر.

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