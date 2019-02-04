شكرا لقرائتكم غبار وأمطار وضباب .. احذروا طقس الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، حيث تشمل الحالة الجوية نجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، وتبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف، ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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