شكرا لقرائتكم التحالف يمنح 163 تصريحًا في اليمن خلال 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه أصدر 21 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

ولفت التحالف إلى أن السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، فيما لا تزال ميليشيا الحوثي تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 13 يومًا.

وأشار التحالف إلى أن ميناء الصليف خالٍ من السفن منذ 17 أيام، منوهًا إلى وجود 28 تصريح جوي، و3 تصاريح برية، و111 تصريحًا لحماية القوافل.

وختم بأن إجمالي التصاريح الممنوحة بلغ 163 تصريحًا، خلال 4 أيام.

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