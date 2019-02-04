الان تتابع جوائز مالية لتنفيذ ساعة النشاط بمدارس الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

دشنت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات، مها الزايدي جائزة التميز لساعة النشاط بإدارة نشاط الطالبات، معلنة إنطلاقها في الميدان بعد اعتمادها من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ، وذلك بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي وعدد مشرفات النشاط .

وتهدف الجائزة الى تشجيع المؤسسات التعليمية على توفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في الريادة والتميز وتشجيع المعلمات وإذكاء روح المنافسة، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، وتحقيق مبدأ التنافس الشريف،وتحقيق أعلى درجات النجاح في مجالات التميز في بيئة النشاط، وتشجيع الميدان التربوي فئة المدرسة، المعلمة، الطالبة، المتميزة ، في المشاركة الفاعلة في ساعة نشاط

فيما اشتملت جوائز المسابقة على جوائز مالية ودرع التميز للفائزين بالجائزة، تشمل جائزة المدرسة ، المعلمة، الطالبة المتميزة ، كما خصصت ثلاث مراكز متقدمة الألماسي، الذهبي، الفضي لكل فئة. علما أنه يتم التسجيل في الجائزة عبر الرابط المرفق مع التعميم الصادر . بدورها نوهت الزايدي بالجائزة وأهميتها في الميدان التربوي لما لها من أثر بارز في تحقيق أهداف العملية التعليمية. وتحقيق الإبداع والتميز في مجالات النشاط المختلفة . مثمنة جهود إدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة وزميلاتها المشرفات في إعداد وتنفيذ الجائزة ، متمنية للجميع مزيدا من الإبداع والتميز.