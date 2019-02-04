وزير الداخلية يطلع على نتائج أعمال قيادات الأمن العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي يرافقه المشاركون في ملتقى قيادات الأمن العام بالمملكة.
واطلع خلال الاستقبال على نتائج أعمال الملتقى الذي اختتم بالرياض أمس.
وثمن وزير الداخلية الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية، حاثا الجميع على الاستمرار في مضاعفة الجهود والعناية بأداء العمل الأمني، إلى جانب سرعة التفاعل مع البلاغات، ومواصلة الارتقاء بالأداء الأمني وجودته من خلال تطوير مهارات رجال الأمن وتوظيف التقنية الحديثة في خدمة العمل الأمني.
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