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قال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيًا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، حسب رويترز.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نادر بشأن إيران "تواصل إيران جهودها لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".
وأضاف: "هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتُسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".
الاتحاد الأوروبي يعلن قلقه الشديد من اختبارات إيران لإطلاق الصواريخ الباليستيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
قال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيًا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، حسب رويترز.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نادر بشأن إيران "تواصل إيران جهودها لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".
وأضاف: "هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتُسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
11:29 PM
دعا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي تزيد زعزعة الاستقرار في المنطقة
قال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيًا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، حسب رويترز.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نادر بشأن إيران "تواصل إيران جهودها لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".
وأضاف: "هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتُسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".
، الاتحاد الأوروبي يعلن قلقه الشديد من اختبارات إيران لإطلاق الصواريخ الباليستية ،
المصدر : الخليج 365
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