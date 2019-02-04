، أمير الجوف يلتقي أعضاء المجلس المحلي والبلدي في صوير وزلوم ،

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ضمن الزيارات التي يقوم بها الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، زار اليوم مركز صوير وعددًا من المراكز التابعة، وعقد مساء اليوم اجتماعًا برئيس المركز مشعان بن فرحان البكر ورؤساء المراكز التابعة.
واستهل الاجتماع بتأكيد الدور الأمني والاجتماعي والتنموي لرؤساء المراكز تجاه سكان تلك المراكز، ومعرفة أوضاعهم واحتياجاتهم والرفع عنها.
وناقش الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهم المواطنين والمواطنات ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
ودعا أمير منطقة الجوف الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -..
أمير الجوف يلتقي أعضاء المجلس المحلي والبلدي في صوير وزلومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
ضمن الزيارات التي يقوم بها الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، زار اليوم مركز صوير وعددًا من المراكز التابعة، وعقد مساء اليوم اجتماعًا برئيس المركز مشعان بن فرحان البكر ورؤساء المراكز التابعة.
واستهل الاجتماع بتأكيد الدور الأمني والاجتماعي والتنموي لرؤساء المراكز تجاه سكان تلك المراكز، ومعرفة أوضاعهم واحتياجاتهم والرفع عنها.
وناقش الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهم المواطنين والمواطنات ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
ودعا أمير منطقة الجوف الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -..
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
11:15 PM
جرى تأكيد الدور الأمني والاجتماعي والتنموي لرؤساء المراكز تجاه السكان
ضمن الزيارات التي يقوم بها الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، زار اليوم مركز صوير وعددًا من المراكز التابعة، وعقد مساء اليوم اجتماعًا برئيس المركز مشعان بن فرحان البكر ورؤساء المراكز التابعة.
واستهل الاجتماع بتأكيد الدور الأمني والاجتماعي والتنموي لرؤساء المراكز تجاه سكان تلك المراكز، ومعرفة أوضاعهم واحتياجاتهم والرفع عنها.
وناقش الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهم المواطنين والمواطنات ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
ودعا أمير منطقة الجوف الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -..
، أمير الجوف يلتقي أعضاء المجلس المحلي والبلدي في صوير وزلوم ،
المصدر : الخليج 365
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