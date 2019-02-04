، "شاص ومنطاد".. تكوينات بشرية تلاطف تضاريس العلا الرائعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "النحيط" أبرزت مشهدًا ساحرًا للألباب قلَّ مشاهدته بالعالم العربي

وثَّقت عدسة الزميل عبدالله النحيط في صحيفة "الخليج 365" المناطيد الهوائية المتناثرة وهي ترسم ألوان الحياة وسط سماء العلا على ارتفاع جاوز الـ2000 قدم، وتهدف لتمكين الهواة في مشاهدة جَمال المدينة التاريخية ذات الآثار القديمة والحضارات المتعاقبة.

وأكدت الصور أن متعة الاستمتاع لا تقتصر في اكتشاف التضاريس على من عاشوا تجربة الصعود عبرها؛ بل امتدت لمن هم على الأرض؛ إذ ظهر المنظر ساحرًا للألباب، وقلَّ مشاهدته في الوطن العربي.

واشتملت تكوينات الصورة على جماليات متعددة، منها المظاهر التضاريسية، كالجبال بأشكالها غير المألوفة، والصحراء المفتوحة بين "عقد" الجبال وآثار التعرية، وكذلك منظر المناطيد وهي "تسبح" بالفضاء، ثم سيارة "الشاص" المشهورة هناك بين الأهالي.