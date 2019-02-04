محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة القنفذة المكلف العقيد علي بن أحمد الصالحي بمكتبه الرقيب عبدالله علي العيسى رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته إلى رقيب أول. ‏فيما عبّر "العيسى" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون بعد توفيق الله حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. "العيسى" لرتبة رقيب أول بشرطة القنفذة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04 قلّد مدير شرطة القنفذة المكلف العقيد علي بن أحمد الصالحي بمكتبه الرقيب عبدالله علي العيسى رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته إلى رقيب أول. ‏فيما عبّر "العيسى" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون بعد توفيق الله حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 11:06 PM قلّد مدير شرطة القنفذة المكلف العقيد علي بن أحمد الصالحي بمكتبه الرقيب عبدالله علي العيسى رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته إلى رقيب أول. ‏فيما عبّر "العيسى" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون بعد توفيق الله حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ، "العيسى" لرتبة رقيب أول بشرطة القنفذة ،

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