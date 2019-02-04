«كفاءة» يقدم نصائح مهمة لترشيد استهلاك الوقود وإطالة عمر المركبات

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن المركبات الحديثة لا تحتاج إلى أكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في محركها، وتكون جاهزة للانطلاق.

وقال: «يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بقدر كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق. وقد يكون ذلك صحيحًا في المركبات القديمة، إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة؛ حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج إلى أكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما أن أغلب كتيبات المركبات توضح أن فترة تسخين المركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ، وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات».

وأوصى بعدم ترك المركبة في حال التشغيل بتاتًا عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة، وزيادة الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على السواء.

كما أشار المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن أسلوب قيادة المركبة على الطريق يؤثر بقوة على معدل استهلاك الوقود، ونصح باستخدام زيت المحرك الموصى به من قبل المصنع؛ حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

وأوصى بتجنب التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة. وفي حالة القيادة على الطرق السريعة يمكن استخدام مثبت السرعة، كما نبّه إلى ضرورة إغلاق المحرك وقت التوقف، لافتًا إلى أن بعض السيارات الحديثة توفر خاصية إغلاق المحرك آليًّا.

ومن أجل تقليل استهلاك الوقود، يوصى بتجنب الوقوف بالأماكن المشمسة، أو تحميل السيارة من الأعلى، أو تشغيل المكيف والنوافذ مفتوحة.

وينصح مركز كفاءة الطاقة، المقبلين على شراء سيارات جديدة، باختيار «الأخضر» في بطاقة اقتصاد الوقود؛ إذ أكد المختصون في برامج توفير الطاقة، أن المرحلة الثانية من «بطاقة اقتصاد الوقود» بدأت على موديلات 2019؛ حيث تمت إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة؛ هو «ممتاز+».

كما يشار إلى أن لكل فئة من السيارات، سيارة مرشِّدة وأخرى عالية الاستهلاك، فيجب الحرص على شراء السيارة المرشِّدة عن طريق مراجعة بطاقة اقتصاد الوقود.

وقبل استيراد أي سيارة يجب التأكد من إمكانية دخولها المملكة، من موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.