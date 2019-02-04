مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل محاولة متهور اقتحام سجن تبوك

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، تفاصيل محاولة شخص متهور كان في حالة غير طبيعية، اقتحام البوابة الخارجية لسجن تبوك؛ ما أدى إلى إصابته.

وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت فجر اليوم الاثنين، وأن الحراسات الأمنية بسجن تبوك، تعاملت مع محاولة اقتحام البوابة الخارجية لإدارة السجن، مضيفةً أن الحراسات أطلقت النار عليه لمنع محاولة الاقتحام، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر أن الجاني تلقى اتصالًا من أحد المقربين له من داخل سجن تبوك، طالبًا منه إخراجه من السجن، فلبس الجاني زي الإحرام للتمويه بأنه معتمر، وهاجم البوابة الرئيسية بسيارته من نوع ميتسوبيشي.

وأضافت المصادر أن سيارة المهاجم تعرضت لتلفيات أمامية نتيجة الاصطدام ببوابة السجن، وتمت السيطرة على الحادثة، وعثر على سلاح أبيض داخل المركبة.