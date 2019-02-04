، كثبان رملية على طريق رخو - ينبع.. والأهالي يطالبون بإعادته لسلامة مستخدميه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراكمت إثر هطول الأمطار وجريان السيول فاختفت معالم الأسفلت

جدَّد عدد من أهالي مركز رخو التابع لمحافظة ينبع مطالباتهم للجهات المعنية بإصلاح التشققات والحفريات في الطريق الرئيس الموصل إلى المحافظة، التي تتمثل في الكثبان الرملية التي تراكمت إثر هطول الأمطار وجريان السيول على الطريق قبل شهرين؛ ما تسبَّب في إخفاء معالم الأسفلت في بعض المواقع، وجرف بعض أجزاء الطريق.

وقال الأهالي إن عدم صيانة الطريق الرئيس أدى إلى بقاء الحُفر والتشققات والكثبان الرملية، إضافة إلى إتلاف بعض المركبات. مشيرين إلى أن الطريق تحول إلى خطر كبير، كاد يودي بأرواح الكثير من مرتاديه؛ وذلك لما يتعرضون له من مخاطر بسبب ضيق الطريق، وحدوث انهيارات، إضافة إلى الكثبان الرملية خلال هطول الأمطار؛ وذلك لعدم وجود عبارات؛ ما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية.

وأضافوا بأنه تم تقديم بلاغات عدة إلى الجهات المختصة لصيانة الطريق، وعدم اكتمال الطريق المسفلت بسبب السيول. مشيرين إلى أن الكثبان الرملية على الطريق أخفت معالم الأسفلت في بعض المواقع، وتوسطت الرمال الطريق؛ وهو ما قد يسبِّب فقدان المركبة توازنها؛ ما يؤدي للعديد من الحوادث. مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك، وجلب معدات لإزاحتها بشكل عاجل، وإعادته بشكل طبيعي، يكفل سلامة مستخدميه.