، الحوثيون ينهبون 80 مليار ريال يمني من 800 سوق رمادية للغاز في مناطق سيطرتهم ،

نهبت ميلشيات الحوثي الإرهابية 80 مليار ريال في مدة لا تتجاوز عاماً عبر قرابة 800 سوق رمادية يقوم عليها حوثيون، وذلك بعدما ضاعفت أسعار بيع أسطوانات الغاز لليمنيين ما تسبب في مضاعفة الأزمة الإنسانية في نطاق سيطرة مليشيات الحوثي.
وأكدت تقارير إعلامية يمنية أن ما نهبته المليشيات الحوثية الإرهابية يشكل جزءاً من المعاناة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرتها، فيما تؤكد المعلومات أن القيادات الحوثية متورطة في نهب المليارات عبر تأسيس شركات تابعة لمحمد عبد السلام الحوثي وكذلك محمد علي الحوثي وغيره من قيادات الإرهاب الإيراني الحوثي في اليمن.
وأكدت مواقع يمنية أن تقريراً صدر عن غرفة العمليات المشتركة للرقابة على نقل وتوزيع الغاز المنزلي في اليمن كشف عن الإجرام في أموال اليمنيين من قبل مليشيات الحوثي من خلال التلاعب بكميات الغاز المنزلي المخصصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالأخص في العاصمة صنعاء، بينما كشف تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي عن أكثر من 800 سوق سوداء في العاصمة صنعاء تديرها قيادات نافذة في جماعة الحوثي الانقلابية.
الحوثيون ينهبون 80 مليار ريال يمني من 800 سوق رمادية للغاز في مناطق سيطرتهممحمد المواسي الخليج 365 2019-02-04
نهبت ميلشيات الحوثي الإرهابية 80 مليار ريال في مدة لا تتجاوز عاماً عبر قرابة 800 سوق رمادية يقوم عليها حوثيون، وذلك بعدما ضاعفت أسعار بيع أسطوانات الغاز لليمنيين ما تسبب في مضاعفة الأزمة الإنسانية في نطاق سيطرة مليشيات الحوثي.
وأكدت تقارير إعلامية يمنية أن ما نهبته المليشيات الحوثية الإرهابية يشكل جزءاً من المعاناة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرتها، فيما تؤكد المعلومات أن القيادات الحوثية متورطة في نهب المليارات عبر تأسيس شركات تابعة لمحمد عبد السلام الحوثي وكذلك محمد علي الحوثي وغيره من قيادات الإرهاب الإيراني الحوثي في اليمن.
وأكدت مواقع يمنية أن تقريراً صدر عن غرفة العمليات المشتركة للرقابة على نقل وتوزيع الغاز المنزلي في اليمن كشف عن الإجرام في أموال اليمنيين من قبل مليشيات الحوثي من خلال التلاعب بكميات الغاز المنزلي المخصصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالأخص في العاصمة صنعاء، بينما كشف تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي عن أكثر من 800 سوق سوداء في العاصمة صنعاء تديرها قيادات نافذة في جماعة الحوثي الانقلابية.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
09:33 PM
بعدما ضاعفوا أسعار بيع الأسطوانات لليمنيين ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية
نهبت ميلشيات الحوثي الإرهابية 80 مليار ريال في مدة لا تتجاوز عاماً عبر قرابة 800 سوق رمادية يقوم عليها حوثيون، وذلك بعدما ضاعفت أسعار بيع أسطوانات الغاز لليمنيين ما تسبب في مضاعفة الأزمة الإنسانية في نطاق سيطرة مليشيات الحوثي.
وأكدت تقارير إعلامية يمنية أن ما نهبته المليشيات الحوثية الإرهابية يشكل جزءاً من المعاناة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرتها، فيما تؤكد المعلومات أن القيادات الحوثية متورطة في نهب المليارات عبر تأسيس شركات تابعة لمحمد عبد السلام الحوثي وكذلك محمد علي الحوثي وغيره من قيادات الإرهاب الإيراني الحوثي في اليمن.
وأكدت مواقع يمنية أن تقريراً صدر عن غرفة العمليات المشتركة للرقابة على نقل وتوزيع الغاز المنزلي في اليمن كشف عن الإجرام في أموال اليمنيين من قبل مليشيات الحوثي من خلال التلاعب بكميات الغاز المنزلي المخصصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالأخص في العاصمة صنعاء، بينما كشف تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي عن أكثر من 800 سوق سوداء في العاصمة صنعاء تديرها قيادات نافذة في جماعة الحوثي الانقلابية.
، الحوثيون ينهبون 80 مليار ريال يمني من 800 سوق رمادية للغاز في مناطق سيطرتهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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