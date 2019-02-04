محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وسع الهلال الفارق بينه وغريمه التقليدي النصر إلى 6 نقاط ، بعد أن كسب نظيره الفتح 4/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ختام الجولة 18 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

بهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة الدوري برصيد46 نقطة ، وبقي الفتح في المركز 11برصيد 22 نقطه .

وفي التفاصيل ، سعى الهلال للوصول لمرمى حارس الفتح "ماكسيم" وتحديدا عند الدقيقة الثالثة إثر تسديدة محمد البريك تصدى لها الحارس وحولها لركلة زاويه.

عاد الفتح لترتيب أوراقه وحصل على ركلة جزاء تسبب بها على البليهي ، نفذها عبدالقادر الوسلاتي عندالدقيقة 11 داخل الشباك كهدف أول .

عاد الهلال عند الدقيقة 16 وعادل النتيجة من ركلة جزاء إيضا عن طريق الفرنسي "قوميز " ، ومن ثم تكفلت العارضة بالتصدى لتسديدة جديدة من قدم "قوميز" عند الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعه من العائد من الإصابة نواف العابد .

لكن الدقيقة 32 إبتسمت لأصحاب الأرض ومن كرة مرتدة سريعه معاكسه أرسل "كاريلو " كره للمندفع من الخلف "إدواردو " الذي أودع الكرة الشباك بطريقة الكبار كهدف ثان .

عند الدقيقة 36 حضرمحمد كنو من خلال تمريرة ولا أجمل لهداف الدوري "قوميز" الذي أودع الكرة ارضية زاحفه داخل الشباك كهدف ثالث (14هدفا)

في الشوط الثاني الغى حكم اللقاء " باول " هدفا للفتح بداعي التسلل ، بعد أن عاد لتقنية الفيديو "VAR" .

بعدها بدقائق وتحديدا عند الدقيقة 62 أضاف نجم اللقاء نواف العابد الهدف الرابع للهلال بعد تمريرة متقنة من "إدواردو " سددها الأول أرضيه زاحفه في الزاويةاليسرى لحارس النموذجي .

عند الدقيقة 73 دفع المدير الفني للهلال ( الجديد - أول مباراة له ) دفع بالمخضرم محمد الشلهوب بديلا للعابد ، كما دفع بالعائد من الإصابة الطويله عبدالملك الخيبري بدلا عن "كاريلو " عند الدقيقة 86

لم تتغير النتيجة في الوقت المتبقى من اللقاء ، بل دفع "زوران " بالعناصر الغائبه عن خارطة الفريق بداعي الإصابة من أجل الوقوف على مستواهم الفني .

في ليلة هلالية.. الزعيم ضرب الفتح برباعية ووسع الفارق مع النصر أحمد سرور الخليج 365 2019-02-04 وسع الهلال الفارق بينه وغريمه التقليدي النصر إلى 6 نقاط ، بعد أن كسب نظيره الفتح 4/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ختام الجولة 18 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

بهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة الدوري برصيد46 نقطة ، وبقي الفتح في المركز 11برصيد 22 نقطه .

وفي التفاصيل ، سعى الهلال للوصول لمرمى حارس الفتح "ماكسيم" وتحديدا عند الدقيقة الثالثة إثر تسديدة محمد البريك تصدى لها الحارس وحولها لركلة زاويه.

عاد الفتح لترتيب أوراقه وحصل على ركلة جزاء تسبب بها على البليهي ، نفذها عبدالقادر الوسلاتي عندالدقيقة 11 داخل الشباك كهدف أول .

عاد الهلال عند الدقيقة 16 وعادل النتيجة من ركلة جزاء إيضا عن طريق الفرنسي "قوميز " ، ومن ثم تكفلت العارضة بالتصدى لتسديدة جديدة من قدم "قوميز" عند الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعه من العائد من الإصابة نواف العابد .

لكن الدقيقة 32 إبتسمت لأصحاب الأرض ومن كرة مرتدة سريعه معاكسه أرسل "كاريلو " كره للمندفع من الخلف "إدواردو " الذي أودع الكرة الشباك بطريقة الكبار كهدف ثان .

عند الدقيقة 36 حضرمحمد كنو من خلال تمريرة ولا أجمل لهداف الدوري "قوميز" الذي أودع الكرة ارضية زاحفه داخل الشباك كهدف ثالث (14هدفا)

في الشوط الثاني الغى حكم اللقاء " باول " هدفا للفتح بداعي التسلل ، بعد أن عاد لتقنية الفيديو "VAR" .

بعدها بدقائق وتحديدا عند الدقيقة 62 أضاف نجم اللقاء نواف العابد الهدف الرابع للهلال بعد تمريرة متقنة من "إدواردو " سددها الأول أرضيه زاحفه في الزاويةاليسرى لحارس النموذجي .

عند الدقيقة 73 دفع المدير الفني للهلال ( الجديد - أول مباراة له ) دفع بالمخضرم محمد الشلهوب بديلا للعابد ، كما دفع بالعائد من الإصابة الطويله عبدالملك الخيبري بدلا عن "كاريلو " عند الدقيقة 86

لم تتغير النتيجة في الوقت المتبقى من اللقاء ، بل دفع "زوران " بالعناصر الغائبه عن خارطة الفريق بداعي الإصابة من أجل الوقوف على مستواهم الفني . 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 09:21 PM في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وسع الهلال الفارق بينه وغريمه التقليدي النصر إلى 6 نقاط ، بعد أن كسب نظيره الفتح 4/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ختام الجولة 18 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

بهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة الدوري برصيد46 نقطة ، وبقي الفتح في المركز 11برصيد 22 نقطه .

وفي التفاصيل ، سعى الهلال للوصول لمرمى حارس الفتح "ماكسيم" وتحديدا عند الدقيقة الثالثة إثر تسديدة محمد البريك تصدى لها الحارس وحولها لركلة زاويه.

عاد الفتح لترتيب أوراقه وحصل على ركلة جزاء تسبب بها على البليهي ، نفذها عبدالقادر الوسلاتي عندالدقيقة 11 داخل الشباك كهدف أول .

عاد الهلال عند الدقيقة 16 وعادل النتيجة من ركلة جزاء إيضا عن طريق الفرنسي "قوميز " ، ومن ثم تكفلت العارضة بالتصدى لتسديدة جديدة من قدم "قوميز" عند الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعه من العائد من الإصابة نواف العابد .

لكن الدقيقة 32 إبتسمت لأصحاب الأرض ومن كرة مرتدة سريعه معاكسه أرسل "كاريلو " كره للمندفع من الخلف "إدواردو " الذي أودع الكرة الشباك بطريقة الكبار كهدف ثان .

عند الدقيقة 36 حضرمحمد كنو من خلال تمريرة ولا أجمل لهداف الدوري "قوميز" الذي أودع الكرة ارضية زاحفه داخل الشباك كهدف ثالث (14هدفا)

في الشوط الثاني الغى حكم اللقاء " باول " هدفا للفتح بداعي التسلل ، بعد أن عاد لتقنية الفيديو "VAR" .

بعدها بدقائق وتحديدا عند الدقيقة 62 أضاف نجم اللقاء نواف العابد الهدف الرابع للهلال بعد تمريرة متقنة من "إدواردو " سددها الأول أرضيه زاحفه في الزاويةاليسرى لحارس النموذجي .

عند الدقيقة 73 دفع المدير الفني للهلال ( الجديد - أول مباراة له ) دفع بالمخضرم محمد الشلهوب بديلا للعابد ، كما دفع بالعائد من الإصابة الطويله عبدالملك الخيبري بدلا عن "كاريلو " عند الدقيقة 86

لم تتغير النتيجة في الوقت المتبقى من اللقاء ، بل دفع "زوران " بالعناصر الغائبه عن خارطة الفريق بداعي الإصابة من أجل الوقوف على مستواهم الفني .

، في ليلة هلالية.. الزعيم ضرب الفتح برباعية ووسع الفارق مع النصر ،

المصدر : الخليج 365

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