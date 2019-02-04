، بالتعادل الإيجابي.. الرائد يعرقل مسيرة الشباب نحو المنافسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الشباب بنظيره الرائد والتي نقلت من مدينة الرياض لمدينة المجمعة الرياضية في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ارتفع رصيد الشباب بهذا التعادل إلى 34 نقطة فيما ارتفع رصيد الرائد إلى 23 نقطة.

فرض الشباب أسلوبه التكتيكي خلال الشوط الأول حتى تمكن من افتتاح التسجيل عبر مهاجمه بوديسكو من علامة الجزاء عند الدقيقة التاسعة، وتمكن الشباب من الإمساك بزمام الأمور استحواذاً وسيطرة مع كثرة الأخطاء التي يرتكبها ثنائي الدفاع محمد سالم وجمال بلعمري في منتصف ملعب الشباب وعلى مشارف المنطقة، وذلك بقوة الالتحام والتي كلفتهم أخطاء أثمر أحدها عن هدف التعادل عبر متعهد الركلات الحرة عبدالله الشامخ، والذي تمكن من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 43 عبر ركلة حرة مباشرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي "هدف لكل فريق".

بدأ الشوط الثاني وظهر بشكل تكتيكي من كلا الفريقين بعد انكشاف أوراق الفريقين للمدربين، وعند الدقيقة 63 مرر بوديسكو لزميله مبارك أبو صوفة كرة شكلت خطورة بالغة على شباك عز الدين دوخة.

وفي الدقيقة 81 توغل أبو صوفة بكرة أخرى سددها ولكن دوخة أنقذها لتصطدم بالعارضة وتعود للملعب، وينقذها دفاع الرائد بعد ذلك، لتنتهي المواجهة بعد ذلك بالتعادل الإيجابي "هدف لمثله".