السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي غدًا



الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

ينطلق غدًا المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي، بتنظيم من قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود، وبمشاركة الجامعات

وأوضح مدير المؤتمر والمشرف علي لجنة التطوير الدكتور غسان فيصل أبو طربوش، أن المؤتمر يهدف إلى إطلاع الأخصائيين والفنيين علي آخر المستجدات الطبية، والتطبيقات المتقدمة عالميًا في مجال الأشعة والتصوير الطبي، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة الطبية في هذا المجال، كما يهدف إلى توعية الأخصائيين بوسائل سلامتهم ووقايتهم من الإصابات.

ويشتمل المؤتمر علي عدة محاضرات بمشاركة 20متحدثًا علي مدي يومين، كما يخصص اليوم الثالث من المؤتمر لورش العمل.

// انتهي //

20:50ت م

0254



الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسينطلق غدًا المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي، بتنظيم من قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود، وبمشاركة الجامعات السعودية ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس.وأوضح مدير المؤتمر والمشرف علي لجنة التطوير الدكتور غسان فيصل أبو طربوش، أن المؤتمر يهدف إلى إطلاع الأخصائيين والفنيين علي آخر المستجدات الطبية، والتطبيقات المتقدمة عالميًا في مجال الأشعة والتصوير الطبي، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة الطبية في هذا المجال، كما يهدف إلى توعية الأخصائيين بوسائل سلامتهم ووقايتهم من الإصابات.ويشتمل المؤتمر علي عدة محاضرات بمشاركة 20متحدثًا علي مدي يومين، كما يخصص اليوم الثالث من المؤتمر لورش العمل.// انتهي //20:50ت م0254

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