السعودية اليوم / نائب رئيس الوزراء اليمني يلتقي نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان



عـدن 29 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

بحث نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ديرجيه وردوما المشاريع التي ينفذها الصندوق في القطاع الصحي، وكذا جوانب المساعدات التي يقدمها الصندوق في مجال الصحة الانجابية والرعاية الصحية .

ودعا نائب رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى ممارسة انشطته واعماله الانسانية والاغاثية من العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكداً تطلعه إلى أن تنقل المنظمات الانسانية عملها الى عدن لما من شأنه المساعدة العاجلة لإغاثة المواطنين المتضررين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران .

من جهته، أشار المسؤول الأممي إلى أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من المساعدات الانسانية بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالحكومة الشرعية اليمنية، مؤكداً اهمية الشراكة بين صندوق الامم المتحدة للسكان والحكومة الشرعية والعمل على تلبية الاستجابة السريعة للمتضررين من الحرب .

// انتهى //

20:06ت م

0248



عـدن 29 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسبحث نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ديرجيه وردوما المشاريع التي ينفذها الصندوق في القطاع الصحي، وكذا جوانب المساعدات التي يقدمها الصندوق في مجال الصحة الانجابية والرعاية الصحية .ودعا نائب رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى ممارسة انشطته واعماله الانسانية والاغاثية من العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكداً تطلعه إلى أن تنقل المنظمات الانسانية عملها الى عدن لما من شأنه المساعدة العاجلة لإغاثة المواطنين المتضررين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران .من جهته، أشار المسؤول الأممي إلى أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من المساعدات الانسانية بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالحكومة الشرعية اليمنية، مؤكداً اهمية الشراكة بين صندوق الامم المتحدة للسكان والحكومة الشرعية والعمل على تلبية الاستجابة السريعة للمتضررين من الحرب .// انتهى //20:06ت م0248

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب رئيس الوزراء اليمني يلتقي نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.