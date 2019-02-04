انت الان تتابع تفاصيل خبر ما قصة المسلح الذي اقتحم سجن تبوك في السعودية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 08:25 مساءً - اقتحم شخص مسلح فجر اليوم الاثنين، البوابة الخارجية لسجن تبوك شمالي السعودية، بعد أن أطلق النار على قوى الأمن؛ ما أدى إلى إصابته.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحادثة وقعت على الباب الخارجي للسجن وأن الحراسات تعاملت مع محاولة الاقتحام وأطلقت النار عليه وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته لتلقي العلاج اللازم.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر لم يسمها أن المتقحم أطلق النار من سلاح كان بحوزته قبل أن يقتحم بوابة السجن.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، أن "الجاني" تلقى اتصالاً من أحد المقربين له من داخل سجن تبوك، طالباً منه إخراجه من السجن، فلبس الجاني زي الإحرام للتمويه بأنه معتمر، وهاجم البوابة الرئيسية بسيارته من نوع "ميتسوبيشي".

وتأثر الطرف الأمامي لسيارة المهاجم نتيجة الاصطدام ببوابة السجن، فيما عثر على سلاح أبيض داخل المركب، بحسب الصحيفة.

وزعمت صحيفة "سبق" أن الشخص المقبوض عليه يعاني من اعتلالات نفسية ولديه سوابق جنائية. وأكدت أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات بين رجال الأمن.

ولم تذكر الصحف السعودية جنسية المهاجم ولا اسمه، ولم يصدر عن الداخلية السعودية أي بيان بخصوص الحادث.

وتصنف السعودية في المرتبة الـ 40 عالمياً بنسبة عدد السجناء والذي يتجاوز الـ 47 ألف سجين، بحسب تقرير صادر عن المركز الدولي لدراسات السجون (مقره بريطانيا).