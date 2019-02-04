شكرا لقرائتكم مقاتلات التحالف تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في نهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عدة غارات جوية، استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا في منطقة حريب نهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير دبابة تابعة لها.

وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى ذات الجبهة؛ مما أسفر عن تدمير طقمين تابعين للميليشيا ومصرع وإصابة كل من كان على متنها.

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