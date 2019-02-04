شكرا لقرائتكم دورات كرة قدم وكاراتيه للبنات في جامعة الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جميلة العتيبي- الطائف

أعلنت جامعة الطائف عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق عدد من الدورات الرياضية التعليمية للبنات.

ومن بين هذه الدورات التي أعلنت عنها الجامعة دورة أساسيات كرة القدم، وحصص تعليم الكاراتيه، وأساسيات كرة السلة.

ودعت الجامعة الراغبات بالتسجيل، بالتوجه إلى مبنى الأنشطة والفعاليات بقسم الطالبات.

وتعد هذه الدورات طريقًا جديدًا لتفريغ طاقات الفتيات بشكل إيجابي والاستفادة من وقت الفراغ لديهن.

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