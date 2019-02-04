الان تتابع وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات ترأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الإشراف على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على المعهد، واطلع على الخطة الاستراتيجية للمعهد التي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتتوافق مع مهام الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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