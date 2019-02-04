شكرا لقرائتكم خبر عن السديس متفقداً ترميم «الجدار القبلي»: حريصون على المحافظة على تراث المسجد النبوي ومعالمه العريقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الاثنين) أعمال الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف.

وبين السديس أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين سخرت إمكاناتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين وتطوير الأعمال فيهما وتحسين الأداء, مشيراً إلى ما يوليه أمير منطقة المدينة المنورة, ونائبه من حرص واهتمام بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي, سائلاً المولى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحب ويرضى.

وأكد السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حريصة كل الحرص على المحافظة على تراث المسجد النبوي ومعالمه العريقة, حاثاً على بذل المزيد من الجهود لتهيئة المسجد النبوي للزوار لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.