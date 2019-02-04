شكرا لقرائتكم خبر عن 519 ألف معلم ومعلمة حدثوا البيانات.. ونقاط إضافية للمبادرين في مفاضلات النقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أظهرت آخر عمليات الرصد الآلي لنظام تحديث بيانات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، أن 519.356 بادروا بالتحديث، فيما تجاوزت طلبات تعديل البيانات المليون طلب.

ويأتي ذلك بعدما فتحت الوزارة النظام للتحديث وإدخال الرغبات على حركتي النقل الداخلي والخارجي اعتبارا من الأحد الماضي 21/5/1440، والذي يستمر حتى 2/6/1440. وذكرت الإدارة العامة لشؤون المعلمين أنه تمت إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية المبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي اعتباراً من حركة العام القادم. فيما خصصت حركة النقل هذا العام 10 درجات موزونة لمفاضلة الحاصلين على جائزة التميز على مستوى الوزارة للعام الماضي على ألا يكون قد استفاد منها في حركة سابقة، كما سيمنح درجات للمعلمين الحاصلين على تدريب صيفي وفق ما يرد من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وحول مفاضلة المتقدمين للرغبة الأولى هذا العام قالت الإدارة إنها ستتم بناء على نظام الحركة وفق تراتبية (سنة التقديم، تاريخ المباشرة) وفي حال التشابه بينهما فتتم المفاضلة وفق مجموعة حساب الأوزان (أيام الغياب من تاريخ 4/5 وحتى 20/4، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق).

ووفقاً لنظام حركة النقل الذي تم بناؤه على المراحل حسب التخصصات والمؤهلات بما يتناسب مع أولوية المرحلة والاحتياج الفعلي، تمنح ضوابط الحركة على المراحل الدراسية حسب التفصيل الوارد في التعميم أولوية مفاضلة (أولى) للمرحلة الابتدائية لخريجي كليات المعلمين، والدبلوم دون الجامعي، والجامعي الابتدائي في تخصصات (الدين، واللغة العربية، والاجتماعيات، والرياضيات، والعلوم والاقتصاد المنزلي، والتربية الأسرية)، وتمنح أولوية مفاضلة (أولى) للمرحلة المتوسطة لخريجي كليات المعلمين تخصص مسار العلوم والرياضيات.

كما تمنح مفاضلة النقل أولوية مفاضلة (أولى) في المرحلة الثانوية للجامعيين في التخصصات العلمية، وأولوية (أولى) للمرحلة الثانوية فقط في تخصصات الإدارة والمحاسبة والمكتبات وعلم النفس والاجتماع والإرشاد الطلابي.

ونصت الضوابط على منح مفاضلة نقل (أولى) للمرحلتين المتوسطة والثانوية للجامعيين وكليات المعلمين تخصص الحاسب الآلي، وبقية التخصصات، وخريجي كليات المعلمين في تخصصات اللغة الإنجليزية، والقراءات مسار اللغة العربية، وأولوية (أولى) على المرحلة الابتدائية فقط للجامعيين تخصص العوق السمعي والبصري والفكري وصعوبات التعلم، والتوحد.