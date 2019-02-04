شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة 7 جامعيات من حادثة انقلاب على طرق «حائل - جبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطواله - حائل

أدت حادثة انقلاب لمركبة نقل طالبات جامعيات على طريق حائل – جبة اليوم (الاثنين) إلى تعرض 7 طالبات جامعيات وسائقهن إلى إصابات نقلوا على إثرها للمستشفى.

وباشرت فرق إسعافيه لعمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل الحادث وأشار مصدر لـ«الخليج 365» أن الحدث نتج عنه إصابة ثمان حالات وجميعها مستقرة ما عدى السائق الذي نوم في العناية المركزة تحت التنفس الاصطناعي، فيما تم نقل الطالبات إلى عدة مستشفيات في حائل بعد تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العاجلة في موقع الحادث.