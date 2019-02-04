شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة 7 جامعيات من حادثة انقلاب على طرق «حائل - جبة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عواد الطواله - حائل
أدت حادثة انقلاب لمركبة نقل طالبات جامعيات على طريق حائل – جبة اليوم (الاثنين) إلى تعرض 7 طالبات جامعيات وسائقهن إلى إصابات نقلوا على إثرها للمستشفى.
وباشرت فرق إسعافيه لعمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل الحادث وأشار مصدر لـ«الخليج 365» أن الحدث نتج عنه إصابة ثمان حالات وجميعها مستقرة ما عدى السائق الذي نوم في العناية المركزة تحت التنفس الاصطناعي، فيما تم نقل الطالبات إلى عدة مستشفيات في حائل بعد تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العاجلة في موقع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة 7 جامعيات من حادثة انقلاب على طرق «حائل - جبة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.