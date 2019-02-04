السديس يتفقد أعمال الترميم للجدار القبلي للمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم، أعمال الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف.

وبين أن القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سخرت إمكاناتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين وتطوير الأعمال فيهما وتحسين الأداء، مشيرا إلى ما يوليه أمير منطقة المدينة، ونائبه من حرص واهتمام بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي، سائلا المولى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحب ويرضى.

وأكد أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حريصة كل الحرص على المحافظة على تراث المسجد النبوي ومعالمه العريقة، حاثا على بذل مزيد من الجهود لتهيئة المسجد النبوي للزوار لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.