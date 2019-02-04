الجبير يشارك في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بروكسل

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير اليوم في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد الوزير عادل الجبير أن العلاقات بين الدول العربية والدول الأوروبية تاريخية ومميزة، وأن هناك فرصا واعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية والأوروبية، منوها إلى أن الاجتماع يعد فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن المشاورات جارية مع الأشقاء في الدول العربية للتوصل إلى نتيجة تضمن الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها، وتؤدي إلى إبعاد القوات الأجنبية من الأراضي السورية وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، ووزير خارجية أسبانيا جوزيب بوريل، ووزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا، ووزير خارجية بولندا جاسيك تشابوتوفيتش.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.