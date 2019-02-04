السديس يلتقي قائد قوة أمن المسجد النبوي ويدشن الرقم الموحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمكتبه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح المزيني، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بتعزيز سبل التعاون بين الرئاسة وقوة أمن المسجد النبوي.

وثمن الدور الكبير لرجال الأمن في خدمة زائري المسجد النبوي من خلال حرصهم واهتمامهم وتعاونهم لخدمة الزوار ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمن تام.

إلى ذلك دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، خدمة هاتف الرقم الموحد لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي (1966) والنظام الرقمي التابع لإدارة العمليات بالمسجد النبوي لمراقبة الخدمات وشاشات التنسيق الأمني.

وأوضح مدير إدارة العمليات بالوكالة حسن الصاعدي، أن خدمة الرقم الموحد تتيح لجميع زائري المسجد النبوي التواصل المباشر هاتفيا مع الوكالة لطلب الخدمة المرادة على مدار الساعة، واستقبال الاقتراحات والملاحظات المقدمة وإحالة كل منها للإدارة المختصة، مشيرا إلى أن إدارة العمليات في طور العمل على توفير هذه الخدمة بلغات عدة خلال الأيام المقبلة.

وبين أن تدشين النظام الرقمي لمراقبة الخدمات وشاشات التنسيق الأمني للمسجد النبوي يتم من خلالها مراقبة كامل الساحات والمخارج وإعطاء صورة كاملة للإدارات ذات العلاقة عن سير الأعمال بالمسجد النبوي والإبلاغ الفوري عن الظواهر السلبية والتعاون في ذلك مع الجهات الأمنية فيما يخص الحالات الأمنية.