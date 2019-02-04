- 1/2
- 2/2
تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في واقعة اشتباك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة في حافلة مدرسية في محافظة العارضة شرقي المنطقة، ونتج عنه إصابة أحدهم بطعنة سطحية.
وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تستوقف أطراف الحادثة على ذمة التحقيق ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في مكتب تعليم العارضة أنه سيتم التأكد من تفاصيل الواقعة يوم غدٍ الثلاثاء والوقوف على حيثيات الواقعة والنظر فيما سيتخذ بعد تحديد التفاصيل.
التحقيق في واقعة اشتباك بالأيدي وطعن أحد الطلاب بحافلة مدرسية بعارضة جازانمحمد المواسي الخليج 365 2019-02-04
تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في واقعة اشتباك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة في حافلة مدرسية في محافظة العارضة شرقي المنطقة، ونتج عنه إصابة أحدهم بطعنة سطحية.
وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تستوقف أطراف الحادثة على ذمة التحقيق ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في مكتب تعليم العارضة أنه سيتم التأكد من تفاصيل الواقعة يوم غدٍ الثلاثاء والوقوف على حيثيات الواقعة والنظر فيما سيتخذ بعد تحديد التفاصيل.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
08:26 PM
الجهات الأمنية استوقفت أطراف الحادثة لإحالتهم للنيابة واتخاذ الإجراءات النظامية
تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في واقعة اشتباك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة في حافلة مدرسية في محافظة العارضة شرقي المنطقة، ونتج عنه إصابة أحدهم بطعنة سطحية.
وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تستوقف أطراف الحادثة على ذمة التحقيق ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في مكتب تعليم العارضة أنه سيتم التأكد من تفاصيل الواقعة يوم غدٍ الثلاثاء والوقوف على حيثيات الواقعة والنظر فيما سيتخذ بعد تحديد التفاصيل.
، التحقيق في واقعة اشتباك بالأيدي وطعن أحد الطلاب بحافلة مدرسية بعارضة جازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في واقعة اشتباك بالأيدي وطعن أحد الطلاب بحافلة مدرسية بعارضة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.